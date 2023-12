Protestaksjonen har pågått siden februar, men nå ser det imidlertid ut til at de langt fleste utnevnelsene kan gå sin gang. Republikaneren står imidlertid fast på at han fortsatt vil nekte utnevnelser av firestjerners generaler, melder ABC, Politico og andre amerikanske medier.

Viktige militære utnevnelser må godkjennes av Senatets forsvarskomité og Senatet i plenum. Selv om dette normalt er en formalitet som skjer ved akklamasjon, kan en enkelt senator stanse hele prosessen og tvinge Senatet til å godkjenne dem en og en, noe som tar flere dager for hver.

Mengden av utnevnelser det er snakk om, har gjort dette praktisk umulig. Nesten 400 utnevnelser har blitt rammet av Tubervilles blokkering.

Det amerikanske forsvaret er blitt rammet av en lederkrise som følge av aksjonen. Utnevnelsene av ny leder for den militære sjefnemnda (Joint Chiefs of Staff), ny stabssjef for USA hær og ny leder for USAs marineinfanteri ble forsinket som følge av Tubervilles motvilje.

Disse postene ble imidlertid fylt av henholdsvis general Charles Q. Brown, general Randy George og general Eric Smith i separate avstemninger i september.