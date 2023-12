Osprey-flyet styrtet onsdag utenfor øya Yakushima under et ordinært rutineoppdrag. Det var en besetning på åtte om bord.

En mann ble senere funnet omkommet. De sju øvrige er ennå ikke funnet, til tross for omfattende søk.

– Per nå er det ikke noe nytt i søket etter dem, står det i en uttalelse fra kystvakten natt til fredag norsk tid.

Kystvakten fortsetter gjennom dagen fredag letingen med skip, luftfartøy og dykkere.

Øyenvitner har fortalt at den venstre motoren på flyet så ut til å ha tatt fyr idet flyet nærmet seg en flyplass under en nødlanding. Flyet styrtet i sjøen og sendte ifølge en fisker en vannsøyle på 100 meter til værs. Været var pent og det var lett vind i området, melder japanske medier.

Det amerikanske luftforsvaret opplyser at årsaken til styrten så langt er ukjent.

Japans forsvarsminister Minoru Kihara sa torsdag at han har bedt USA om å sette alle Osprey-fly i Japan på bakken inntil videre.

V-22 Osprey er utviklet av Boeing og Bell Helicopter og er et hybridfly. Det kan ta av og lande vertikalt som et helikopter.

Det har vært en rekke ulykker med flytypen siden den ble satt i produksjon i 1988. I Norge omkom fire amerikanske soldater da et Osprey-fly styrtet sør for Bodø under en Nato-øvelse i mars i fjor.