I en pressemelding mandag sikter han både til rakettene som blir avfyrt fra Gaza mot Israel, og Israels bakkeoffensiv og luftangrep i Gaza.

– FN oppfordrer Israels militære til å unngå nye handlinger som forverrer den allerede katastrofale humanitære situasjonen i Gaza, og spare de sivile for mer lidelse, heter det i erklæringen.

– Sivile, inkludert helsepersonell, journalister og FN-personell, samt sivil infrastruktur må beskyttes til enhver tid, heter det videre.

Generalsekretæren gjentar også at humanitær hjelp må fortsette å komme uhindret og konstant inn til Gaza. Han påpeker at for dem som har fått ordre om å evakuere, fins det ikke noe trygt sted å søke til og svært lite å leve av.

I erklæringen uttrykkes det også stor bekymring for opptrappingen av voldsepisoder på den okkuperte Vestbredden, blant annet økt militær aktivitet, høye tall på drepte og pågrepne, stadig verre vold fra bosetternes side og palestinske angrep på israelere.

Guterres ber igjen om våpenhvile og at alle gjenværende gisler settes fri øyeblikkelig og uten betingelser.