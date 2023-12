Han sier også at han er fast bestemt på å gjennomføre planen, og at han er sikker på å få den vedtatt selv om finnes motstand i eget parti.

– Dette forslaget vil fungere. Vi skal få fly opp fra bakken, sa Sunak på en pressekonferanse torsdag.

Sunak står overfor et opprør i eget parti etter at han torsdag la fram en plan om at asylsøkere skal sendes til Rwanda uansett hva Den europeiske menneskerettsdomstolen måtte mene.

Saken skaper stor splittelse blant toryene, der høyrefløyen mener at Storbritannia bør trekke seg fra den europeiske menneskerettskonvensjonen for å få asylpolitikken gjennomført.

Onsdag gikk migrasjonsministeren av fordi han mente at Sunak ikke var streng nok. Torsdag ble Michael Tomlinson utnevnt til minister for ulovlig innvandring, mens Tom Pursglove ble utnevnt til minister for lovlig innvandring.