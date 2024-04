Laservåpenet med navnet Dragonfire, ventes å være klar til bruk i 2027 etter at ferdigstillelsen ble framskyndet fra 2032. Shapps håper å sette fart i utviklingen slik at det kan være klart enda tidligere.

Laservåpen (LDEW-er) bruker en intens lysstråle til å skjære gjennom målet med lysets hastighet, og det britiske forsvarsdepartementet håper det kan være et billig alternativ til luftvernraketter for å skyte ned angrepsdroner.

Russlands krig mot Ukraina har nå vart i over to år, og de siste månedene har Russland prioritert å ødelegge Ukrainas infrastruktur for energi med droner og raketter.

Ukraina sliter med å skaffe seg våpen og ammunisjon, ikke minst luftvern, særlig fordi USAs militære støtte har stanset opp på grunn av republikansk motstand.