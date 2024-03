– Vi vil ikke trues til taushet, underkastelse eller underdanighet, sa Marcos torsdag etter at flere filippinske soldater ble såret og fartøyer skadd i nye sammenstøt med kinesiske marinestyrker i forrige uke.

Kina legger på sin side skylda på Filippinene for økende spenning, inkludert i filippinske områder av Sør-Kinahavet.

– Filippinske provokasjoner er den direkte årsaken til økt spenning i saken om Sør-Kinahavet. Kina vil ikke tillate Filippinene å gjøre hva de vil, og har svart på rimelig og kraftfullt vis, heter det i den kinesiske erklæringen.

Filippinene er stadig mer frustrert over det de kaller den konstante aggresjonen fra Kinas kystvakt og fiskebåter rundt holmer og skjær innenfor Filippinenes 200-milssone.

I det seneste sammenstøtet tok Kina i bruk vannkanonen for å hindre filippinske båter i å frakte forsyninger til soldater på et skjær der et filippinsk marinefartøy befinner seg.

Kina gjør krav på omtrent hele Sør-Kinahavet, inkludert områder som Filippinene, Vietnam, Brunei, Malaysia og Taiwan gjør krav på, og har bygd baser også på skjær som ligger under vann ved lavvann.