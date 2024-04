Polens statsminister Donald Tusk har varslet at han vil endre landets svært strenge abortlover.

Landet har noen av de strengeste abortlovene i Europa, og det er kun tillatt med abort dersom graviditeten skyldes seksuelle overgrep eller incest, eller hvis morens liv og helse er truet.

Et av forslagene handler om lovlig og trygg abort fram til 12. uke.

Det er imidlertid ulike meninger om abort i den polske regjeringen, som består av tre partier, hvorav ett av dem er det kristenkonservative partiet Den tredje vei.

– Staten kan ikke late som om abort ikke eksisterer. Det skjer, det har alltid skjedd, og det kommer alltid til å skje. Staten må gjøre alt for å sikre at abort skjer under trygge, tilgjengelige og lovlige forhold, sa landets likestillingsminister Katarzyna Kotula fra talerstolen i nasjonalforsamlingen torsdag.

I 2021 ble det innført strenge abortlover i Polen på initiativ fra den daværende nasjonalkonservative regjeringen. Siden har så å si alle typer abort vært forbudt, også hvis fosteret viser seg å ha alvorlige misdannelser.