Den største flytekranen kan løfte opptil 1000 tonn, opplyser den amerikanske marinen. De to andre kranene er noe mindre, og ytterligere en kran kommer til uken.

Guvernør Wes Moore sier fjerningen av de sammenraste broelementene kommer til å bli en svært komplisert operasjon.

– Når du ser det på nært hold, innser du hvor utfordrende denne oppgaven er, sa Moore på en pressekonferanse etter å ha inspisert ulykkesstedet.

Tredelt ryddejobb

Det er ventet at ryddingen vil skje i tre faser. Først fjernes broelementer for å tillate enveis trafikk inn og ut av havnen i Baltimore, som er en av de travleste i USA. Deretter fjernes vrakdeler fra broen som ligger oppå konteinerskipet Dali, slik at det kan slepes bort. Til slutt skal vrakrester tyddes bort fra elvebunnen.

– Vi må legge en plan for å dele broen opp i biter som er passe størrelse til å løftes bort, sier kontreadmiral Shannon Gilreath i den amerikanske kystvakten.

I tillegg kommer arbeidet til å preges av at fire av veiarbeiderne som mistet livet da broen raste sammen, fortsatt ikke er funnet.

Minst seks døde

Francis Scott key-broen kollapset etter at konteinerskipet Dali mistet motorkraft og styringsevne og kjørte inn i en av bropilarene natt til tirsdag. Skipet rakk å sende ut et nødsignal, slik at biltrafikken over broen ble stanset, men åtte veiarbeidere som jobbet på broen, havnet i vannet.

To ble raskt hentet opp, en tilnærmet uskadd og en som ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Senere er to personer funnet døde i en bil på elvebunnen mens de fire siste fortsatt er savnet og antatt omkommet.