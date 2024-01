– Et samlet Norden i Nato styrker vår felles sikkerhet, skriver Eide på X/Twitter fra New York, der han blant annet deltar på et møte i FNs sikkerhetsråd om Midtøsten.

Uttalelsen kommer etter at et overveldende flertall i den tyrkiske nasjonalforsamlingen tirsdag stemte for ratifisering av Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

Ungarn er nå det eneste Nato-landet som ikke har godkjent den svenske søknaden ennå.