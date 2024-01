HMS Chiddingfold ser ut til å ha bakket inn i HMS Bangor som lå ankret opp i havnen i Manama i den lille øystaten utenfor Saudi-Arabia, ifølge en video i sosiale medier.

En etterforskning er satt i gang for å finne ut hva som gikk galt, ifølge kontreadmiral Edward Ahlgren.

– Vi lærer opp våre folk i henhold til de høyeste standarder og har høye krav til sikkerheten, men dessverre kan hendelser av denne typen likevel skje, sier Ahlgren.

De to minejaktfartøyene har vært utplassert i Midtøsten for å hjelpe til med å beskytte handelsskip. Storbritannia bombet i forrige uke sammen med USA over et titall militære mål tilknyttet den jemenittiske Houthi-militsen.

Houthiene har utført en lang rekke angrep mot handelsskip og krigsskip i Rødehavet som de sier er svar på Israels angrep mot Gazastripen.