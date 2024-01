Departementet melder ifølge Reuters at «flere terrorister» ble drept i angrepene.

Samtidig melder det iranske nyhetsbyrået Irna om at det er hørt flere eksplosjoner i Sistan-Balutsjistan-provinsen sørøst i Iran. Iranske myndigheter melder at flere raketter har truffet en grenselandsby i provinsen.

Det semi-offisielle nyhetsbyrået YJC melder at og at tre kvinner og fire barn, ingen av dem iranske, er drept i én eksplosjon.

Iran gjennomførte et luftangrep i Pakistan tirsdag som de hevder var rettet mot en «iransk terrorgruppe» koblet til Israel, og at alle som ble drept, var iranere. Pakistanske myndigheter har reagert sterkt på angrepet og oppgitt at to barn ble drept.