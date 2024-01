Scott dukket opp på scenen med Trump på et valgkamparrangement i New Hampshire fredag. Delstaten holder nominasjonsvalg tirsdag.

– Vi trenger Donald Trump. Vi trenger en president som forener landet vårt, sa Scott.

Scott, som er innvalgt i Senatet fra South Carolina, ga ikke sin støtte til noen andre kandidater da han trakk seg fra valgkampen i november.

Han hadde håpet å bli den første svarte republikanske presidenten, men slet med å stikke seg ut blant de mange kandidatene.

Støtteerklæringen kan gi ytterligere vind i seilene til Trumps valgkamp, og er et slag for baugen for tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som i likhet med Scott kommer fra South Carolina og har vært delstatens guvernør.