Saken ble tatt opp etter at utenrikskomiteen ga grønt lys for svensk Nato-medlemskap i romjulen.

Med nasjonalforsamlingens godkjenning på plass, er president Recep Tayyip Erdogans navnetrekk det siste formelle steget som gjenstår. Han har tidligere sagt at han vil gjøre dette så fort de folkevalgte har sagt ja.

Sverige og Finland søkte om å bli medlem av Nato kort tid etter at Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Mens Finland ble tatt opp som medlem i april i fjor, har både Tyrkia og Ungarn blokkert Sverige.

Tyrkia stilte en rekke krav til begge søkerlandene og ba blant annet om utlevering av kurdiske aktivister. Landet ga gjentatte ganger uttrykk for at de ikke mente Sverige hadde gjort nok. Også flere tilfeller av koranbrenning i Sverige bidro til tyrkernes misnøye.

Ungarn har fortsatt ikke sagt ja, og statsminister Viktor Orban inviterte tirsdag sin svenske kollega til Budapest til «forhandlinger» om søknaden. Sveriges utenriksminister sier det ikke er noen grunn til å forhandle, men er åpen for dialog.