Innbyggere forteller at byen blir utsatt for de hardeste angrepene sør i Gaza siden krigen startet 7. oktober. Byen var mandag under angrep både fra luften, sjøen og på bakken, og hundretusener av fordrevne befinner seg i områdene som blir angrepet.

Mange innbyggere har ikke lenger mulighet til å ta seg til byens sykehus, samtidig som redningsarbeidere ikke når fram til områdene som er bombet.

En talsmann for Gazas helsedepartementet tror dødstallet kommer til å stige.

– Vi tror at mange ofre er fastklemt under ruinene i områder som okkupasjonsstyrkene har invadert, der redningsarbeidere ikke når fram til dem, sier talsmann Ashraf al-Qedra til nyhetsbyrået Reuters.