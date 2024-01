Justiskomiteen i nasjonalforsamlingen vedtok onsdag et forslag til formuleringer som skal brukes i lovforslaget. Her står det at kvinner skal sikres frihet til å avslutte svangerskapet, men uten at det gir dem ubegrenset rett til fri abort.

Å finne balanserte formuleringer er helt avgjørende hvis minoritetsregjeringen til president Emmanuel Macron skal sikre at lovforslaget blir vedtatt.

Det trengs tre femdeler flertall i både underhuset og senatet for å endre grunnloven.

Det konservative partiet Republikanerne og ytre-høyrepartiet Nasjonal samling er spesielt skeptisk til endringen.

Forslaget skal diskuteres i plenum i nasjonalforsamlingen 24. januar før det sendes videre til senatet, der høyresiden har flertall.