Brigadegeneral Moussa Salaou Barmou (t.h.) var sentral da soldater fra Nigers presidentgarde styrtet landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum i slutten av juli. Bare noen uker før hadde han et møte med lederen for overkommandoen for den amerikanske hærens spesialstyrker, generalløytnant Jonathan Braga (t.v.).