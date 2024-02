Khan, som tidligere har vært statsminister i Pakistan, erklærte valgseier fredag. Han sitter fengslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), var utestengt fra å delta i valget. Khans støttespillere valgte i stedet å stille som uavhengige.

En annen som også erklærte valgseier fredag, er Khans rival Nawaz Sharif. Han kunngjorde planer om å danne en koalisjonsregjering.

Khans støttespillere fikk imidlertid flest stemmer i valget, ifølge den foreløpige opptellingen. Det endelige resultatet lar vente på seg. Hvis ikke de endelige resultatene blir kunngjort innen lørdag kveld, kommer PTI til å gjennomføre fredelige demonstrasjoner, ifølge Gohar Khan i partiledelsen.

Klokka 13 norsk tid venter pakistanere fortsatt på resultatene for 10 av de 265 mandatene i valget. Det er over to døgn siden stemmelokalene stengte.

Ifølge den foreløpige opptellingen fikk de uavhengige kandidatene 100 av mandatene, mens Sharifs parti fikk 72. Minst 90 av de uavhengige er støttet av Khans parti.