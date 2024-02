Rundt en million palestinere har søkt til flukt i Rafah sør på Gazastripen. De siste timene har området vært utsatt for kraftige luftangrep, og helsemyndighetene i området opplyste mandag formiddag at 67 er drept.

Cameron ble spurt om Israel bryter folkeretten i sin krigføring på Gazastripen.

– Vi mener det umulig å se hvordan en krig kan utkjempes blant disse folkene. Det er ikke noe sted de kan dra, sa han.

– Vi er svært bekymret for situasjonen og vi vil at Israel skal stanse opp og tenke svært alvorlig over saken før de går videre. Framfor alt ønsker vi en umiddelbar pause i kampene, og vi vil at den pausen skal lede til en våpenhvile, fortsatte den britiske utenriksministeren.

Israel oppfordret mandag FNs hjelpeorganisasjoner til å hjelpe til med å evakuere sivile fra krigsområdene.

– Vi oppfordrer FN-organisasjonene til å samarbeide. Ikke si det ikke kan gjøres. Samarbeid med oss for å finne en måte, sa regjeringstalsmannen Eylon Levy.