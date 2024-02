Prisene ble delt ut i Los Angeles søndag kveld.

Tidligere på kvelden vant Swift prisen for «Best pop vocal album» for samme utgivelse. Det var U2-vokalist Bono som delte ut prisen. Swift brukte takketalen blant annet til å fortelle når det neste kommer ut.

Hemmelighet

Albumet får navnet «Tortured Poets Department».

– Jeg vil si takk til fansen ved å fortelle dere en hemmelighet som jeg har holdt på i to år, og det er at med splitter nye album kommer 19. april, sa Swift.

Hun lovet deretter å legge ut albumcoveret, noe hun gjorde på Instagram-kontoen sin kort tid etter.

«Record of the year»-prisen gikk til Miley Cyrus for låten «Flowers». Samtidig gikk «Song of the year» – som er en låtskriverpris – til Billie Eilish og broren og samarbeidspartneren Finneas for «What Was I Made For?».

Victoira Monét fikk prisen som årets nykommer.

Rapper pågrepet

Artisten Killer Mike har fått tre priser under Grammy-utdelingen, blant annet for beste rap-låt. Så ble han pågrepet av politiet, uvisst av hvilken grunn.

Utdelingen fant sted søndag kveld i Los Angeles.

En video viser ifølge nyhetsbyrået AP at rapperen blir påsatt håndjern og ført bort av politiet. En talsperson for politiet vil ikke oppgi verken navn eller ytterligere detaljer, men bekrefter at en svart mann er pågrepet.

Nyhetsbyrået har ikke lykkes i å få en kommentar fra rapperens representanter.

Aqua-forvirring

Norsk-danske Aqua så ut til å ha hentet hjem Grammy-prisen for beste rap for låten «Barbie World», men kunngjøringen ble rett etterpå fjernet, melder VG. Ifølge avisa het det i et innlegg på X/Twitter at «Barbie World», der også Nicki Minaj og Icy Spicy bidrar, hadde vunnet.

Kontoen Barbie Charts har også publisert et skjermbilde av kunngjøringen.

Kort tid etter ble innlegget fjernet. I et nytt innlegg heter det at «Scientists & Engineers» med Killer Mike, Future, Andre 3000 og Eryn Allen Kane er vinneren i kategorien.

Pris til prosjekt med norsk bidrag

Samlingen «For The Birds: The Birdsong Project» på 20 LP-plater er tildelt Grammy-prisen i klassen «Best Boxed Or Special Limited Edition Package». For denne var Jeri og John Heiden nominert.

Samlingen består av 172 musikkstykker, alle inspirert av fuglesang. Nick Cave og Yoko Ono er blant de 220 musikerne, poetene og kunstnerne som har bidratt. Det er også den norske folkemusikeren og felespilleren Benedicte Maurseth, som har samarbeidet med amerikanske David Rothenberg.

Rothenberg er en amerikansk jazzmusiker og professor i filosofi og musikk, som i sin tid skrev bok sammen med økosofiens far, Arne Næss. Tidligere har Rothenberg og Maurseth spilte sammen med nattergaler på en utgivelse i 2019.

På den Grammy-vinnende utgivelsen er de to representert med «Rørsanger».

Maurseth ble kåret til årets folkemusiker i 2023, og hun vant Nordic Music prize i 2022 for et album med blant annet dyrelyder fra Hardangervidda.