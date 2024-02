De to fangene ble i 2002 fengslet i den amerikanske leiren på Cuba før de i 2017 ble overført til Oman, hvor de siden har sonet i husarrest.

Nå er de løslatt, ifølge en talsperson fra Talibans innenriksdepartement. Talspersonen sier at det vil gjøres klar en offisiell mottakelse når de to kommer tilbake til sitt hjemland mandag.

Guantanamo-fengselet ble opprettet av daværende president George W. Bush i 2002 og var ment for oppbevaring av islamistiske terrorister som ikke var stilt for retten etter terrorangrepene 11. september 2001. Det har de siste årene kommet gjentatte oppfordringer om å stenge Guantanamo-fengselet. FN betegnet i sommer forholdene for de resterende 30 fangene som «grusomme».