Demonstrasjonen er den siste i en serie protester de siste tre ukene etter at det ble avdekket at medlemmer av AfD deltok på en konferanse der det ble drøftet planer om å deportere millioner av innvandrere, inkludert tyske statsborgere.

«Vi er brannmuren» ropte demonstrantene ved riksdagsbygningen, der den tyske nasjonalforsamlingen Forbundsdagen holder til. Plassen foran bygningen var et hav av bannere, flagg og paraplyer i duskregnet.

Det kom langt flere enn de 100.000 som arrangørene hadde ventet, og folk kom til Berlin fra hele Tyskland for å delta i protesten.

– Vi må absolutt ikke tillate at det vi opplevde på 30-tallet, eller tilbake til 20-tallet, skjer igjen. Vi må gjøre alt for å hindre det. Derfor er jeg her, sa Jonas Schmidt, som kom til Berlin fra Bremen.

Også i andre byer i Tyskland var det lørdag protester mot AfD, blant annet i Dresden, Hannover og i Freiburg, der 30.000 mennesker deltok.

Alle steder kom det flere enn ventet. I Hamburg og München kom det i forrige måned så mange at politiet måtte avslutte protesten før tida av sikkerhetshensyn.

Statsminister Olaf Scholz hyller protestene og skriver på X/Twitter at de er «et sterkt signal for demokrati og vår grunnlov».

Ytre høyre-partiet AfD (Alternativ for Tyskland) oppsto i 2013 som et EU-skeptisk parti, men har de siste årene vokst til å bli Tysklands nest største parti på basis av motstand mot innvandring, frykt for økonomisk nedgang og støtte til Russland.