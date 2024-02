Det opplyser den israelske hæren i en oppsummering av det siste døgnet.

Israelske styrker tok tidlig kontroll over Gaza by i den første fasen av krigen. Bydelen Zeitoun er ansett som et teststed for hvordan styringen av Gaza kan bli den dagen krigen tar slutt, ifølge israelsk TV.

Israel, Egypt, Qatar og USA er ifølge amerikanske myndigheter enige om rammen for en gisselavtale i forbindelse med en våpenhvile.

Samtidig har Israels væpnede styrker (IDF) har lagt fram en plan for regjeringen om evakuering av sivile fra Gazastripen og et angrep på Rafah. Statsminister Benjamin Netanyahu sier en bakkeinvasjon av byen sør på Gazastripen er nødvendig for en «fullstendig seier».