– Fremmede makter har stor evne til ulike typer angrep, og vi vet at truende virksomhet mot Sverige og svenske interesser stadig pågår, sier Säpo-sjefen Charlotte von Essen på en pressekonferanse i Stockholm onsdag.

Hun legger til at den alvorlige situasjonen «trolig kommer til å bestå i lengre tid,» skriver Aftonbladet.

I tillegg til Russland regner Säpo trusselnivået fra Kina og Iran som høyt.

– Utviklingen i verden innebærer at fremmede makter har fått økende insentiv til å drive truende virksomhet mot Vesten og Sverige, sier von Essen.

Arktis og verdensrommet pekes på som nye arenaer, mens kunstig intelligens pekes på som en ny form for trussel. Finlands og snart Sveriges inntreden i Nato gjør at det blir mer interessant for Russland og Kina å operere i Nord-Sverige, noe de allerede gjør i dag, ifølge Säpo.

Kina kommer også til å ha interesse fordi «Sverige besitter spisskompetanse og avansert teknologi, og driver med forskning som er relevant for Arktis,» heter det i rapporten ifølge Expressen.

«Fremmede makter og voldsforherligende ekstremister handler på et vis som gjør at truslene smelter sammen og forsterkes,» skriver Säpo i en pressemelding.

Von Essen advarer om at dette underbygger splittelser og polarisering, som også øker trykket mot det svenske samfunnet.