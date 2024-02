Lederne i Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI og Tiktok inngikk fredag en såkalt pakt om hvordan de skal bekjempe KI-genererte forfalskninger på nettet.

Tolv andre selskap, blant dem Elon Musks X, undertegnet også pakten, som skal lede til et nytt rammeverk for å møte truslene mot demokrati verden over.

– Alle erkjenner at ingen teknologiselskap, ingen regjering, ingen organisasjon alene er i stand til å møte framveksten av denne teknologien og den mulige ondsinnede bruken av den, sier Nick Clegg, sjef for Metas avdeling for globale spørsmål.

Avtalen teknologiselskapene inngår, er i stor grad symbolsk, selv om det er bred enighet om å bekjempe KI-genererte falske eller manipulerte bilder, videoer og lydopptak av politikere og andre for å påvirke utfallet av valg.