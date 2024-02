Landet blir dermed det første med kristen-ortodoks majoritetsbefolkning til å legalisere likekjønnet ekteskap, melder BBC.

Landets statsminister Kyriakos Mitsotakis omtaler vedtaket som et vendepunkt for menneskerettigheter i Hellas. Lovforslaget fikk støtte fra 176 av de 245 folkevalgte som var til stede. Det var støttet av Mitsotakis' konservative regjering.

– Dette er en milepæl for menneskerettigheter, som gjenspeiler dagens Hellas – et progressivt og demokratisk land, som er lidenskapelig forpliktet til europeiske verdier, skriver Mitsotakis på X.

Meningsmålinger viser at et knapt flertall av den greske befolkningen støtter reformen. Loven gir full foreldrerett til gifte likekjønnede med barn. Den gir imidlertid ikke likekjønnede muligheten til å få barn gjennom surrogatmor – et mulighet som er åpen for kvinner som ikke selv kan bære fram barn av helseårsaker.

Målinger viser at mens de fleste grekere støtter likekjønnede ekteskap, er de mot å også gi mannlige par muligheten til å bli foreldre via surrogati. Likekjønnede partnerskap har vært i lov i Hellas siden 2015, men dette ga bare foreldrerett til de biologiske foreldrene til barna i disse forholdene.