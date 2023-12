New Yorks justisminister Letitia James har reist søksmål mot ekspresidenten, hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization. Anklagen er at de har lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdiene i selskapet.

New York ønsker å nekte Trump å drive forretninger i delstaten og vil i tillegg gi ham 250 millioner dollar i bøter. Trump, favoritten til å bli republikanernes presidentkandidat neste år, avviser anklagene og hevder at saken er politisk motivert.

Det ventes at dommer Arthur Engoron kommer med en skriftlig kjennelse etter sluttprosedyrer 11. januar, skriver Reuters.

Justisminister James skriver i en uttalelse onsdag at saken har «avdekket det fullstendige omfanget» av Trumps bedrageri og hans «manglende evne til å motbevise det». Ergoron har allerede slått fast at Trumps regnskapsoppgjør har vært feilaktige, og saken dreier seg dermed primært om hvor mye Trump må betale i erstatning. Ekspresidenten anker.

Mens bedragerisøksmålet i hjembyen er en sivilsak, står Trump også overfor fire straffesaker. Blant dem er det saker i både hovedstaden Washington og delstaten Georgia knyttet til forsøk på å omstøte eller undergrave valgresultatet for tre år siden, der Trump ble slått av Joe Biden.