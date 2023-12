– Dere vil aldri se meg delta i en menneskejakt, sa Macron til kringkasteren France 5 onsdag på spørsmål om muligheten for å frata skuespilleren en statlig utmerkelse.

– Jeg hater den slags ting, la Macron til.

Æreslegion-utmerkelsen som Depardieu fikk i 1996 «er ikke noe moralsk verktøy», sa presidenten.

Macrons uttalelser kom etter at den franske kulturministeren Rima Abdul Malak i forrige uke sa at Depardieus oppførsel var skammelig for Frankrike. Statsråden sa da at skuespilleren kanskje burde fratas Æreslegionen, som er landets høyeste utmerkelse.

Depardieu har over 200 filmer bak seg. I 2020 ble han siktet for voldtekt, og han er blitt anklaget for sextrakassering og overgrep av mer enn tolv kvinner.

Senest denne måneden viste kringkasteren France 2 opptak av skuespilleren på et besøk til Nord-Korea i 2018 der han kom med gjentatte uanstendige kommentarer i nærværet av en kvinnelig oversetter, og han kom også med seksualiserende uttalelser om en liten jente som red på en hest.

I oktober avviste Depardieu alle anklager. Etter dokumentaren som ble vist tidligere denne måneden har familien hans gått ut mot det de kaller sammensvergelse mot ham.