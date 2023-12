Uttalelsen kommer fra en høyt plassert tjenestemann i den palestinske bevegelsen tirsdag.

– Vi står fast ved vår posisjon om at vi kategorisk avviser alle former for forhandlinger om fangeutveksling under Israels pågående folkemorderske krig, sier Basem Naem.

– Vi er imidlertid åpne for ethvert initiativ som bidrar til å få slutt på aggresjonen mot vårt folk og til åpning av grenseoverganger for å få inn bistand og hjelpe det palestinske folket, legger han til.