Tekno-milliardæren og Tesla-eieren Musk innledet mandag et besøk i Israel der han etter planen skal møte både president Isaac Herzog og statsminister Benjamin Netanyahu.

Ifølge Al Jazeera roste kommunikasjonsminister Shlomo Karhi Musk for å ha lovet at Starlink «ikke skal operere i Israel, inkludert Gazastripen», uten godkjenning fra det israelske kommunikasjonsdepartementet.

Nett- og telefontilgangen i Gaza har flere ganger kollapset etter at Israel bombet kommunikasjonstårn og kuttet internettet.

Musk har tidligere sagt at Starlink skal bidra med internett til hjelpeorganisasjoner i Gaza, men Karhi sa da at Israel ville bruke alle midler til å stoppe Starlink fordi «Hamas uten tvil ville bruke tjenesten til terrorisme».

Herzogs kontor opplyser at Musk på møtet med ham også skal møte pårørende for gisler som Hamas bortførte til Gazastripen.

– De skal snakke om grusomhetene under Hamas' terrorangrep 7. oktober og den pågående smerten og usikkerheten for gislene, heter det i en uttalelse fra presidentkontoret.

I møtet med Musk skal Herzog understreke behovet for «handlekraft mot økende antisemittisme på internett», står det videre i uttalelsen.

Tidligere denne måneden anklaget USAs president Joe Bidens administrasjonen Musk for å spre antisemittisme på meldingstjenesten X/Twitter. Musk har sagt at han er «for ytringsfrihet, men imot alle former for antisemittisme».