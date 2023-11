Det kan ta tid før gislene blir frigitt, sier militærtalsmann Daniel Hagari, ifølge avisen Haaretz.

Ifølge Hamas og flere andre kilder skal våpenhvilen på Gazastripen begynne klokken 10 lokal tid torsdag. Men en israelsk tjenestepersoner sier at et eksakt klokkeslett vil bli kunngjort i løpet av onsdag kveld eller natt til torsdag.

Sjefen for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, skal ifølge israelske medier ha reist til Doha onsdag for å møte landets statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani for å diskutere de siste detaljene i avtalen.

Avtalen innebærer fire dagers våpenhvile på Gazastripen og frigivelse av 50 gisler i bytte mot 150 palestinske fanger.