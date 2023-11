Bidens bruk av ordet «diktator» kom på en pressekonferanse etter at Xi og Biden møttes i San Francisco med mål om å trappe ned konfliktnivået mellom Kina og USA.

– Han er en diktator på den måten at han er en kar som styrer et land som er et kommunistisk land, som er basert på en form for styring som er helt annerledes enn vårt, sa Biden etter onsdagens møte med Xi.

Biden og Xi ble onsdag enige om å gjenopprette militær kommunikasjon mellom USA og Kina. Men Bidens uttalelse skaper allerede støy på linjene.

– Denne type tale er ekstremt feil og uansvarlig politisk manipulering. Kina tar sterkt avstand fra det, sier Mao Ning, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

Han sier også at det er personer som ønsker å så splid mellom Kina og USA, men understreker at de ikke kommer til å lykkes.

Biden har også tidligere kalt Xi en diktator. Det skjedde etter at USA skjøt ned det USA hevdet var en kinesisk overvåkingsballong tidligere i år. Da reagerte Kina med å kalle uttalelsen for «absurd og uansvarlig».