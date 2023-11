Oppryddingen i sentrum av Dublin fortsatte fredag, der utbrente trikkevogner ble fjernet fra trikkesporet med kraner.

Elleve politibiler ble satt i brann. Flere busser ble også satt fyr på. 13 butikker har fått omfattende skader og er blitt plyndret, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

– Vi har ikke noe tall ennå, men det vil trolig dreie seg om titalls millioner euro, i stedet for millioner av euro, sa statsminister Leo Varadkar fredag.

Rundt 500 personer var involvert i opptøyene som brøt ut torsdag etter at tre barn og en kvinne var blitt knivstukket utenfor en skole. 400 politifolk ble satt inn for å håndtere folkemengden. Flere politifolk ble skadd.

Over 30 personer skulle fremstilles for varetektsfengsling fredag, siktet for blant annet narkotikabruk, tyveri og ordensforstyrrelse.