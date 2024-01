Liberale Fridemokratene dannet regjering sammen med Scholz' sosialdemokratiske SPD og De grønne mot slutten av 2021. Regjeringssamarbeidet har vært konfliktpreget, og Fridemokratene har rast på meningsmålingene.

Særlig har den politiske avstanden mellom Fridemokratene og De grønne skapt gnisninger. Det samme har en kjennelse fra forfatningsdomstolen som har tvang fram en hastig omgjøring av årets statsbudsjett.

I tråd med partiets regler må det holdes avstemning om hvorvidt man skal forbli i regjering om minst 500 medlemmer krever dette, noe 598 gjorde. Utfallet ble at drøyt 52 prosent stemte for å bli værende, mens 48 ville gå ut. Like under 40 prosent av partimedlemmene deltok. Avstemningen var ikke bindende.