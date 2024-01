Gjestelisten til markeringen av tronskiftet er ennå ikke offentliggjort, men Buckingham Palace har sagt at ingen medlemmer av den britiske kongefamilien skal delta.

Ifølge det svenske hoffet er det ikke tradisjon for at andre kongehus deltar i et tronskifte.

– Ifølge tradisjonen i våre land er tronskifte et nasjonal anliggende. Derfor inviteres ingen andre kongehus, sier informasjonsdirektør Margareta Thorgren i det svenske kongehuset til nyhetsbyrået TT.

NTB har tatt kontakt med det norske kongehuset for å høre om de skal delta, men har ikke fått svar på henvendelsen tirsdag ettermiddag.

Den danske dronningen overrasket hele landet da hun i nyttårstalen sin kunngjorde at hun abdiserer etter nøyaktig 52 år på den danske tronen.

Søndag 14. januar er det duket for tronskifte, og dronning Margrethes sønn blir offisielt kong Frederik av Danmark.