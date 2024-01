Arouri ble drept i et droneangrep denne uka sammen med flere andre Hamas-ledere. Israel anklages for å stå bak.

Arouri er en av grunnleggerne av Qassam-brigadene, Hamas' militære fløy, og ledet Hamas' tilstedeværelse på den okkuperte Vestbredden.

– Innbyggere nord i Israel, blant dem bosettere, vil være de første til å betale prisen i en krig, sier Nasrallah i en tale fredag.

Videre sier han at om Israel lykkes med sine mål på Gazastripen, så vil det sørlige Libanon være neste ut.

Historisk mulighet

De nåværende militæraksjonene i grenseområdene mot Israel i sør gir Libanon en «historisk mulighet» til å frigjøre territorium som er okkupert av Israel, sier han videre.

Nasrallah kalte onsdag drapet på Arouri for en stor og farlig forbrytelse, og sa at dersom Israel fører krig mot Libanon, fins det ingen grenser for hvordan Hizbollah vil kjempe.

Ifølge Nasrallah har Hizbollah gjennomført rundt 670 militære operasjoner i grenseområdet mot Israel siden 8. oktober, og han sier at et «stort antall israelske fartøy og stridsvogner» er ødelagt.

76.000 drevet på flukt

I en rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) heter det at 76.018 mennesker er drevet på flukt som følge av sammenstøtene mellom Libanon og Israel.

175 mennesker er drept i kampene, blant dem 129 Hizbollah-krigere og minst 20 sivile, ifølge en opptelling gjort av det franske nyhetsbyrået AFP.

I Nord-Israel er ni soldater og fem sivile drept, ifølge israelske myndigheter. Hizbollah angriper nesten daglig israelske soldater ved grensa i støtte til Hamas.