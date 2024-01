Selvmordsangrepene rammet folkemengder i den sørlige byen Kerman, der mange hadde samlet seg for å minnes den drepte generalen Qasem Soleimani på fireårsdagen av hans død.

Soleimani var leder for Revolusjonsgardens elitestyrke og ble i 2020 drept i et amerikansk droneangrep.

Blant onsdagens ofre var 44 kvinner og barn og minst et dusin afghanske statsborgere, opplyser statlige medier i Iran.

Begravelsen fant sted klokken 10 lokal tid i Emam Ali-moskeen i Kerman, der Raisi var for å «minnes martyrene». Han besøkte også Soleimanis grav i byen.

Iran sverger hevn

Terrorgruppen IS tok torsdag på seg ansvaret for bombingen i en uttalelse publisert på Telegram. Iranske etterforskere hadde da allerede bekreftet at minst én av de to eksplosjonene var forårsaket av en selvmordsbomber.

Iran har lovet å gjengjelde angrepet, som er det dødeligste i landet siden den islamske revolusjonen i 1979.

– Våre fiender ser Irans makt, og hele verden kjenner vår styrke og kapasitet. Våre styrker vil avgjøre hvor og når vi skal gå til aksjon, sa Raisi i en direktesendt tale.

– Vi skal finne dere, hvor enn dere er, sier general Hossein Salami.

Sikkerhetsrådet fordømmer angrepet

Kort tid etter uttalelsen fra IS, fordømte FNs sikkerhetsråd angrepet.

– Medlemmene av Sikkerhetsrådet understreker behovet for å holde gjerningspersoner, de som sto bak, pengeytere og sponsorer av disse forkastelige terrorhandlingene ansvarlige og stille dem for retten, heter det i en uttalelse.

Tidligere har også EU og Russlands president Vladimir Putin fordømt angrepet.