Det har indisk høyesterett bestemt. Mennene ble løslatt i 2022 selv om de var dømt til livsvarig fengsel, noe som vakte sterke reaksjoner langt utenfor Indias grenser.

Ifølge mandagens kjennelse må de returnere til fengsel innen to uker.

Bilkis Bano og to av barna hennes var de eneste som overlevde da en hinduistisk mobb gikk til angrep på en gruppe muslimer i delstaten Gujarat for over 20 år siden. Bilkis var gravid, og sju av de 14 som ble drept, var hennes slektninger. Også hennes tre år gamle datter ble drept.

Angrepene skjedde i Gujarat mens hindunasjonalisten Narendra Modi var delstatsminister. I dag er han Indias statsminister.

Han er blitt anklaget for ikke å ha gjort noe for å stanse de voldelige opptøyene, som gikk hardt utover delstatens muslimske minoritet. I 2012 ble han imidlertid frikjent, og to år senere kom hans hindunasjonalistiske parti BJP til makten.