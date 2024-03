Den nye loven innebærer blant annet at våpeneiere må gjennom en medisinsk sjekk hvert femte år i stedet for hvert tiende år, slik loven tilsier i dag.

I tillegg pålegges butikker og andre som selger våpen, å melde fra om mistenkelige kjøp av våpen og ammunisjon. Leger skal kunne få tilgang til databaser for å finne ut om pasientene deres eier våpen.

Nå gjenstår kun signaturen til president Petr Pavel før loven kan tre i kraft.

14 mennesker ble drept og 24 ble såret da en 24 år gammel student begynte å skyte på folk på Karlsuniversitetet i Praha 22. desember i fjor. Gjerningsmannen, som til slutt tok sitt eget liv, etterlot seg et brev der han også innrømmet at han tidligere hadde drept en mann og hans to måneder gamle datter.

Studenten drepte også sin egen far før han dro til universitetet og åpnet ild der.

Etterpå ble det kjent at gjerningsmannen hadde våpenlisens for åtte skytevåpen. Han var ikke kjent av politiet fra før av og hadde heller ingen kjent sykdomshistorikk.