Etter de omfattende koranbrenningene i Sverige var FNs spesialrapportør for religionsfrihet i landet i ti dager sist oktober. Nazlia Ghaena møtte representanter for regjeringen, politiet og andre myndigheter og organisasjoner.

I rapporten etter besøket konkluderer Ghaena med at Sverige har et sterkt rettslig og politisk rammeverk for vern av religionsfriheten. Hun trekker fram dialog med og støtte til trossamfunn som et eksempel til etterfølgelse.

Likevel mener rapportøren at det er et problem at enkelte aktører ikke forstår hvor omfattende religionsfriheten er. Hun peker særlig på bekymringene muslimske og jødiske trossamfunn har tatt opp om voksende intoleranse.

Selv om det ikke kommer noen direkte kritikk av håndteringen av koranbrenningene, skriver Ghaena at Sverige står overfor flere utfordringer «når landet skal håndtere framveksten av et multietnisk og multireligiøst samfunn».

Justisminister Gunnar Strömmer sier regjeringen ser på om det er juridisk grunnlag for å forby koranbrenning med henvisning til rikets sikkerhet.

– Rapportøren merker seg at vi har svært vid beskyttelse av ytringsfriheten, men at det ikke betyr at den er absolutt og at koranbrenning kan være forbudt under visse omstendigheter, sier Strömmer.