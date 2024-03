Det opplyser talsperson Abu Ubaida for Hamas, uten å spesifisere når gislene skal ha blitt drept.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger da de angrep Israel 7. oktober.

Siden da er rundt 110 frigitt i en fangeutveksling, mens tre er reddet av israelske styrker. Over 130 er fortsatt ikke gjort rede for. Israelsk etterretning skal ha konkludert med at over 30 av dem ikke lenger er i live.

Hamas hevder også at flere skal ha blitt drept i tidligere israelske angrep. Israel innrømmer også at tre gisler ble skutt og drept av israelske styrker ved en feil i desember.