Von der Leyen er fredag på Kypros for å ferdigstille planen for den humanitære korridoren.

– Et skip fra en veldedig organisasjon er på vei til det beleirede Gaza, sa hun på et pressemøte med Kypros' president Nikos Christodoulides i Larnaka.

Det er den spanske organisasjonen Open Arms som skal gjennomføre første testrunde i det internasjonale arbeidet med å åpne en sjøkorridor for nødhjelp til Gaza. Prosjektet er et samarbeid mellom EU, USA og De forente arabiske emirater.

– Etter testrunden er håpet at korridoren kan tas i bruk permanent fra søndag, fortsatte von der Leyen.

Allerede for to uker siden opplyste Open Arms på X/Twitter at de hadde et skip klart i Larnaka i påvente av grønt lys for den humanitære sjøkorridoren.

Torsdag kunngjorde president Joe Biden at USA vil etablere en midlertidig havn for nødhjelp til Gazastripen.