I sin daglige oppdatering 6. mai opplyste FNs nødhjelpskontor OCHA at 34.735 mennesker er drept på Gazastripen, blant dem over 9500 kvinner og over 14.500 barn.

To dager senere, 8. mai , publiserte OCHA tall som viste at 34.844 mennesker er blitt drept i krigen så langt, blant dem 4959 kvinner og 7797 barn.

Under tallene har FN publisert en fotnote der det heter at «FN har så langt ikke vært i stand til å presentere uavhengige, fullstendige og verifiserte tall over drepte. Tallene som foreligger, er fremskaffet av helsedepartementet eller regjeringens pressekontor i Gaza og av israelske myndigheter og avventer ytterligere verifisering».

FNs nedjustering reiser spørsmål ved nøyaktigheten rundt tallene som den Hamas-kontrollerte Gazastripens helsedepartement har oppgitt, skriver avisen.

I mars viste lederen for Unicef, Catherine Russell, til tall fra Gazas helsemyndigheter, der det het at over 13.000 barn er drept siden 7. oktober, som "#et astronomisk grusomt tall».

Jerusalem Post skriver at fremstående statistikere i flere måneder har kritisert tall som Gazas myndigheter har presentert, og at statistikere mener tallene ikke kan være nøyaktige.