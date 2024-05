Knivstikkingen skjedde rundt klokken 12 på dagen lokal tid i byen Guixi i Jiagnxi-provinsen, ifølge det statlige kringkasteren CCTV.

To personer er bekreftet døde. Ytterligere fire personer fikk ikke-livstruende skader og seks fikk mindre skader, opplyser kringkasteren.

Alderen på de drepte er foreløpig ikke kjent.

Den mistenkte gjerningspersonen, en 45 år gammel kvinne, er anholdt av politiet og saken er under etterforskning, skriver CCTV.

Store voldshendelser er relativt sjeldent i Kina, som forbyr innbyggerne å eie skytevåpen, men det har vært flere knivstikkinger de siste årene.

Tidligere i mai ble to mennesker drept og 21 såret da en mann begynte å knivstikke mennesker på et sykehus i Yunnan-provinsen sørvest i Kina. Også i august i fjor ble to personer drept og sju såret da en mann som tidligere hadde lidd av psykiske lidelser, angrep folk med kniv.