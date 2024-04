Irlands visestatsminister Micheál Martin sier den britiske asylpolitikken gjør at migranter krysser grensen fra Nord-Irland fordi de frykter å bli deportert til Rwanda.

I et intervju som skal sendes på Sky News søndag sier Storbritannias statsminister at den irske kommentaren viser at det er langt mindre sannsynlig at folk vil forsøke å komme seg til Storbritannia på ureglementert vis dersom de vet at de ikke får blir.

– Dette viser at avskrekkingen allerede har en effekt fordi folk er bekymret for å komme hit, sier Rishi Sunak.

I et forsøk på å få slutt på at folk tar seg over Den engelske kanal i små båter, vil den britiske regjeringen sende asylsøkere til Rwanda mens søknaden behandles. Denne uken vedtok Parlamentet loven som skal gjøre dette mulig. I fjor ble planene stanset i høyesterett, men regjeringen gjør nå et nytt forsøk. Flere organisasjoner har varslet at de vil gå rettens vei når den nye loven blir forsøkt tatt i bruk.