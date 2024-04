Den andre personen som er mistenkt for drapene, sitter fortsatt fengslet.

I en pressemelding fra påtalemyndigheten heter det at den løslatte ikke lenger er mistenkt for noe lovbrudd.

– En av de pågrepne er ikke lenger mistenkt for lovbrudd. Den andre personen er fortsatt i fengsel mistenkt for drap. Etterforskningen pågår for fullt, sier aktor Ulrika Rosén.

To mindreårige barn ble onsdag konstatert døde etter å ha blitt funnet skadd i en bolig i Södertälje. To voksne familiemedlemmer ble senere pågrepet, mistenkt for drap.