Hvalene ligger spredd på en fem hundre lang strekning av stranden ved Tobys Inlet nær turistbyen Dunsborough, 285 kilometer sør for Perth, opplyser departementet for biologisk mangfold og bevaring.

Ytterligere 20 hvaler er strandet på en grunne halvannen kilometer fra stranden.

Slike hendelser er ikke uvanlige. I juli døde rundt hundre grindhvaler etter at et to dager langt redningsforsøk ikke førte fram ved Cheynes Beach ved den tidligere hvalstasjonen Albany, 355 kilometer sørvest for strandingen i Dunsborough.