Farro, som også forklarte seg fredag, er innkalt som vitne fordi han har inngående kjennskap til kontoer som Trump skal ha brukt til ulovlig å utbetale penger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels.

Trump er tiltalt for å ha brutt regnskapslovgivning i forbindelse med utbetalingen på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner foran presidentvalget i 2016. Angivelig var formålet å sørge for at Clifford holdt tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere. Trump selv nekter straffskyld og avviser at hendelsen fant sted.

Rettssaken begynte 22. april, og Trump er pålagt å være til stede i retten. Han har reagert sterkt på dette, kaller det en politisk heksejakt, og klager over at saken stjeler tid han kunne brukt på å drive valgkamp foran presidentvalget i november.