– 16 regimesoldater og milits tilknyttet regjeringen ble drept i et IS-angrep mot en militærbuss på landsbygden i Homs-provinsen, står det i en uttalelse fra den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Fire regimesoldater ble drept i et annet IS-angrep mot et militært område på landsbygden i Albukamal øst i Syria, der to soldater også ble tatt som gisler, legger SOHR til

Angrepene skjedde torsdag.

Minst ni av de drepte tilhørte Quds-brigaden, en gruppe bestående av palestinske krigere og som har fått støtte fra Russland, som støtter det syriske regimet, ifølge SOHRs opplysninger.

IS tok kontroll over store deler av Syria og Irak i 2014 og erklærte opprettelsen av sitt «kalifat». IS ble nedkjempet i 2019, men rester av gruppen fortsetter å gjennomføre angrep mot syriske regjeringsstyrker og kurdiske styrker.