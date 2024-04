Raisi reiser sammen med sin kone og en ellers prominent delegasjon, med blant annet utenriksministeren. Ifølge det pakistanske utenriksdepartementet skal besøket vare til onsdag.

Tidligere i år var det høy temperatur mellom landene da begge angrep mål inne på den andres territorium.

Det tre dager lange besøket på sees på som et viktig steg for å lege båndene mellom landene. I et anspent Midtøsten kan denne diplomatiske gesten bety et mer fredelig forhold mellom Iran og Pakistan, men til syvende og sist er det Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, som har siste ord i statlige anliggender.

Pakistan signerte i 2010 en gassavtale med Iran, men de rives og slites mellom Iran på den ene siden og USA på den andre.

Pakistan frykter amerikanske sanksjoner dersom de bygger sin del av gassledningen. USA har sagt at de ikke støtter prosjektet, men Iran har avfeid bekymringene.