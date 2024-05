Søksmålet ble fremmet for den føderale domstolen på Manhattan torsdag og omhandler arrangementer som Ticketmaster og morselskapet Live Nation Entertainment har i USA:

Til sammen 30 påtalemyndigheter på delstats- og distriktsnivå står bak søksmålet. Målet er å bryte det angivelige monopolet som de mener presser ut mindre promotører og er til skade for artistene.

– Vi mener at Live Nation baserer seg på ulovlig, konkurransebegrensende oppførsel for å utøve sin monopolitiske kontroll over arrangementer i USA, på bekostning av fans, artister, mindre promotører og de som driver spillesteder, skriver justisminister Merrick Garland i en uttalelse.

– Resultatet er at fans betaler mer i avgifter, artister har færre muligheter til å spille konserter, mindre arrangører blir skviset ut og arenaer har færre reelle valgmuligheter for billettjenester. Det er på tide å skille og Live Nation og Ticketmaster, fortsetter han.